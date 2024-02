Pagelle Roma Signora Juve Women: disastro Beerensteyn, si salva Grosso VOTI

I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Roma Juventus Women

Peyraud-Magnin 5.5 – Non irreprensibile, anche se i gol non sono colpa sua

Lenzini 6 – Contiene Haavi nel migliore dei modi. Dal 79′ Gama SV

Calligaris 5.5 – Preferita ancora Salvai, in impostazione in effetti dà qualcosa in più. La Juve però traballa e lo fa anche lei,

Cascarino 5- Un’ora con grande personalità, mangiata però da Viens sul raddoppio giallorosso

Boattin 5 – Parte arrembante, finisce per subire Glionna che la ubriaca in occasione del secondo gol

Caruso 5 – Varie imprecisioni e tiri velleitari, lontana dai suoi standard

Grosso 6.5 – Una delle poche a provarci con continuità e qualità

Cantore 6 – Parte sgasando, mette dentro due palloni d’oro su cui Echegini non arriva per questione di centimetri. Ancora una volta inspiegabilmente sostituita per prima 60′ Bonansea 5 – Non cambia la storia della partita, anzi

Gunnarsdottir 4.5 – Va bene l’esperienza, ma va troppo piano per incidere. Dal 70′ Girelli 5.5 – Entra quando è troppo tardi

Beerensteyn 4 – Disastrosa in entrambe le fasi, non è più lei da settimane ma continua a giocare sempre. Dal 70′ Garbino 5.5 – Un po’ di brio, le serve maggiore concretezza

Echegini 6 – Non è nel suo ruolo, fa il massimo andando vicina al gol in un paio di occasioni. Dal 79′ Thomas SV

All. Montemurro 4.5 – Scoppola dalla Roma che probabilmente compromette il cammino scudetto a febbraio, quello in Champions è finito ad agosto. Supercoppa a parte, il bilancio comincia ad essere pesante

