Pagelle Primavera Verona-##Juve: Poche sufficienze nella squadra di Montero

I voti e i giudizi dei protagonisti bianconeri della 23ª giornata di campionato: pagelle Primavera U19 Verona Juventus

La Juve Primavera U19 perde a Verona. Ecco le pagelle dei calciatori bianconeri.

Radu 5,5: Può fare meglio sul primo gol, ma la sua difesa non lo aiuta.

Martinez Crous 5,5: Non riesce a dar sicurezza al reparto.

Gil Puche 5,5: fa fatica come il resto dei compagni.

Savio 6: cerca di proporre qualcosa in fase offensiva.

Nganga 5: troppo nervoso, si fa subito ammonire e Montero preferisce non correre rischi. (31’ Finocchiaro 6): entra bene in partita, ma il match era già in salita.

Pagnucco 6: dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa (‘57 Crapisto 6): la partita era già compromessa ma tenta di dare una scossa.

Mazur 5,5: poco cercato dai compagni (64’Boufandar 5,5): il suo ingresso non incide sul match.

Turco 5,5: partita anonima per l’esterno bianconero.

Florea 5,5: può fare sicuramente di più viste le sue qualità.

Scienza 6: è uno dei più pericolosi della squadra di Montero.

Pugno 5,5: dall’attaccante della Juve ci si aspetta sempre qualcosa in più (’64 Grosso 6) buon impatto sulla gara,

