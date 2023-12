Pagelle Lautaro, i voti al Toro dopo il match tra Lazio e Fc Internazionale

Piovono promozioni su Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e traghettatore dei nerazzurri alla vittoria nel match con la Lazio

Lautaro è stato uno dei protagonisti indiscussi del successo dell’Inter all’Olimpico con la Lazio nella 16^ di Serie A: ecco le pagelle ricevute.

TMW: 7 – Rapace, altra arma nel suo repertorio vastissimo. L’1-0 è un gol pesantissimo, in una serata da 1X2. Al solito, movimento da manuale dell’attaccante nell’azione del raddoppio

La Gazzetta dello Sport: 7 – La dedica è bella almeno quanto il gol, per nulla semplice: lucido nel dribblare e toccare sotto per scavalcare il difensore. Al solito, partita riempita

Corriere dello Sport: 7 – Dinamite pura. La storia, quest’anno, gli ha affidato un ruolo. È sempre lì, pronto a mordere come un cobra. L’assist di Marusic un regalone per uno come lui. Si è bevuto Provedel in dribbling ed è quasi entrato in porta col pallone. Quindicesimo gol in A, 29º nel 2023, record nell’Inter. Sedici duelli, undici vinti. LauToro

Corriere della Sera: 7 – Datemi mezza palla e vi organizzo una fuga: il gol, di sinistro, è laborioso, ma lui è lucido e spietato. C’è un piranha a 3 gol dal record di Nyers del ’52

Tuttosport: 6,5

