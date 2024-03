Pagelle ##Juve Next Gen Gubbio: Guerra da record, ma quante distrazioni!

19:32, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29esima giornata di Serie C: pagelle Juventus Next Gen-Gubbio

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29esima giornata di Serie C: pagelle Juventus Next Gen Gubbio.

SCAGLIA 5.5: sorpreso sul gol dell’1-0, anche se Morelli non voleva certamente calciare. Qualche buon intervento in compenso.

SAVONA 5.5: balla troppo spesso, prova a metterci una pezza ma non basta.

STIVANELLO 5.5: non perfetto nel finale, quando Udoh scappa via verso la porta e mette in rete per il 2-2.

MUHAREMOVIC 6: il capitano tiene botta dietro come può, anche nei momenti più difficili.

COMENENCIA 5.5: più in ombra rispetto ad altre volte, non riesce ad essere incisivo come ci si aspetta da lui. (76′ ROUHI 6.5: poco più di un quarto d’ora di gioco, pennella l’assist sulla testa di Guerra per l’illusorio 2-1).

SALIFOU 6.5: se Hasa ci mette la qualità lui ci mette il fisico, importante quando c’è da uscare la sciabola piuttosto che il fioretto a metà campo. Esce stremato. (85′ PALUMBO SV).

HASA 6: ci si appoggia sempre a gente come lui nei momenti di difficoltà e non si fa mai male. Sorprende il suo buco nell’azione del 2-2 finale.

TURICCHIA 7: pendolino che fa su e giù in modo costante su quella fascia, perfetto il cross che trova la deviazione di Guerra per l’1-1 finale. Spina nel fianco costante in fase offensiva.

SEKULOV 6.5: quando gli permettono di accendersi è quello che crea sempre più pericoli. Dalla sua ennesima sgasata nasce l’azione dell’1-1. (76′ ANGHELE’ SV).

GUERRA 7.5: l’uomo dei record del girone B di Serie C e l’uomo della provvidenza per la Juventus Next Gen. Una doppietta pesantissima che illude i bianconeri, ma allo stesso tempo lo fa diventare il miglior marcatore di sempre del girone.

DA GRACA 5.5: poco pericoloso, anche se dalle sue parti circolano certamente pochi palloni per esserlo. (72′ CERRI 5.5: entra per fare la lotta, anche lui poco incisivo).

BRAMBILLA 6: la Juve barcolla ma non molla, ma sono ancora troppe le sbavature che andrebbero corrette se si vuole tornare a dimenticare l’altalena di risultati.

