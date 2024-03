Pagelle Internazionale F.C. Genoa C.F.C., per Tuttosport ci sono 2 bocciature! #Incredibile

5 Mar 2024, 12:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il quotidiano sportivo Tuttosport scrive le sue personali pagelle del match tra Internazionale e Genoa C.F.C., con 2 bocciature nelle fila nerazzurre

La partita tra Internazionale e Genoa C.F.C. è stata così influenzata dall’arbitro che, alla fine, sulle pagelle di Tuttosport compaiono solo 2 5.5, mentre il resto dei voti oscilla tra il 6 e il 7.

Iniziamo con il 6,5 attribuito a Sommer “Time”, che si è distinto contro Retegui e non ha colpe sul gol di Vasquez. Pavard raggiunge la sufficienza nonostante qualche difficoltà nella ripresa, e lo stesso vale per il sostituto Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck. Un 6 è stato assegnato anche a L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto, mentre Stef “Muro” De Vrij è stato promosso a 6,5 per il suo ruolo nell’azione che ha portato al vantaggio.

A centrocampo, Denzel “DoubleD” Dumfries ha ricevuto un 5,5 a causa dell’ammonizione che l’ha costretto alla sostituzione. Teo “D’Artagnan” Darmian ha ottenuto un 6, mentre Super Barellino, il motore nerazzurro, è stato giudicato con un 6,5 per la sua inesauribile energia. Dimash, il ragazzo della Curva Nord, e “SuperAce” Acerbi hanno ottenuto un voto sufficiente, mentre “Charles” Asslani e l’Armeno che corre come un treno Mhyky si sono meritati un solido 7 ciascuno, insieme a Maravilla Sanchez in attacco. Big Marcùs Thuram, subentrato dalla panchina, ha ottenuto un voto sufficiente, mentre capitan Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ha ricevuto un 5,5 e Arna Letale un 6,5 per la sua buona prestazione subentrando. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si è guadagnato un voto di 6,5 per la sua dodicesima #vittoria* consecutiva.

