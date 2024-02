Pagelle Fiorentina Signora Juve Primavera: i voti ai protagonisti del match

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21esima giornata di campionato: pagelle Fiorentina Juve Primavera

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21esima giornata di campionato: pagelle Fiorentina Juve Primavera.

Vinarcik 6 – Non ha colpe sul gol, per il resto del match compie buone parate.

Montero 6.5 – Bene in fase difensiva ma anche nelle proiezioni offensive. (Dal 85′ Grelaud sv)

Martinez Crous 6.5 – ‘Guida‘ bene la difesa da difensore centrale e chiude bene le iniziative viola.

Gil Puche 6 – Sempre pulito e ordinato negli interventi, anche quando sembra in ritardo.

Turco 4.5 – Serata no per il centrocampista: sbaglia la diagonale in occasione del gol viola e viene espluso nel finale.

Ngana 5 – Serata difficile per il giovane centrocampista bianconero, pochi palloni giocati.

Mazur 6.5 – Buona e le sue capacità con la gestione del pallone, buon fisico e ottimo davanti alla difesa. (Dal 63′ Owusu 6 – Vivacità e muscoli per la mediana bianconera)

Pagnucco 5.5 – Non incide molto questa sera, quasi mai nel vivo del gioco.

Crapisto 6 – Altalena vera questa sera al Viola Park: belle giocate e diversi errori. (Dal 63′ Finocchiaro 6.5 – Il suo ingresso mette un po’ di pepe sul match, bianconeri più pericolosi con lui)

Florea 6 – Spesso cercato dai compagni, si rende pericoloso in qualche occasione.

Pugno 6.5 – Ottimo inizio di gara ma poi si spegne durante il match. (Dal 69′ Srdoc 5 – Non entra mai in partita)

Montero 6 – Brutto risultato ma non così brutta la prestazione, infatti i bianconeri forse, meritavano qualcosa di più.

