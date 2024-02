Pagelle Fc Internazionale Signora Juve Women: Echegini instant impact, altri due assist per Garbino VOTI

I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Inter Juventus Women

I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Inter Juventus Women Como.

Peyraud Magnin 6.5 – Gli interventi giusti in momenti altrettanto giusti per congelare la partita

Lenzini 6.5 – Molto applicata e aggressiva su Serturini. Le concede una sola vera occasione. Dal 78′ Gama SV

Salvai 6.5 – Lucida in quasi tutte le letture, quasi mai in affanno

Calligaris 7 – Muro. Cancellata dal campo Cambiaghi, una delle attaccanti più stressanti del campionato

Boattin 6.5 – Si è flagellata per il rendimento non all’altezza di sé. Oggi tutto sommato lo era

Grosso 7 – Tocca il pallone come nessuna delle giocatrici in campo. Come nessuna delle giocatrici del campionato in realtà. Dal 84′ Palis SV

Caruso 6 – Tanto generosa quanto spesso richiamata da Montemurro a un posizionamento migliore in fase di possesso

Cantore 6 – Questa volta l’attacco della Juve non pende dalla sua parte. Fa comunque cose discrete. Dal 71′ Bonansea 5.5 – Dalla panchina non impatta sempre con efficacia

Echegini 7.5 – Instant impact sul campionato. Non sorprende più di molto perché è fortissima. Dal 78′ Thomas SV

Garbino 7 – Quel mancino avvitato dalla sinistra… Disegna altri due assist in una stagione in cui ha propiziato tanti gol. Dal 71′ Beerensteyn 6 – Due panchine di fila la fanno sprintare anche in ripiegamento

Girelli 6.5 – Con lei in campo l’attacco della Juve è un’altra cosa. Dà presenza e qualità

All. Montemurro 7 – Ha ritrovato il filo quando sembrava che gli stessero per portare via tutto il gomitolo. Scelte e cambi di buona lettura: probabilmente vuole tenersi la panchina della Juve

