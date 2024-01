Pagelle Empoli Vecchia Signora Juventina Primavera: i voti ai protagonisti del match

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19esima giornata di campionato: pagelle Empoli Juve Primavera

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19esima giornata di campionato: pagelle Empoli Juve Primavera.

Vinarcik 4: Buca il pallone sulla punizione di El Biache e di fatto condanna la Juventus Primavera alla sconfitta.

Gil Puche 6: partita buona, lotta e prova a chiudere gli spazi.

Martinez Crous 6,5: Ci prova anche in zona offensivo e si rende pericoloso nell’aerea dell’Empoli con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner.

Savio 6: Ha il difficile compito di arginare Corona e riesce comunque a tenere botta.

Pagnucco 6: si muove bene anche in area ma non riesce a deviare in porta alcuni buoni palloni messi in mezzo dai compagni.

Ripani 6: si rende pericoloso su punizione, lotta in mezzo al campo. Tutto sommato fa il suo lavoro.

Ngana 5,5: si da fare, ma rimedia un’ammonizione evitabile al 71’.

Turco 6: Prova a rendersi pericoloso in area ma senza pungere.

Finocchiaro 6: Mette qualche buon pallone in mezzo ma i compagni non riescono a sfruttare le occasioni. (76’ Crapisto 6: entra e fa quel che può).

Scienza 6: Si rende pericolo con un bel sinistro, ma la palla esce di poco.

Pugno 6: È sicuramente il più pericoloso della Juventus, segna ma la rete viene annullata per fuorigioco. Gli è mancato solo il gol.

The post Pagelle Empoli Juve Primavera: i voti ai protagonisti del match appeared first on Juventus News 24.