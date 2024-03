Pagelle “Charles” Asllani, avvio sprint col Genoa C.F.C., poi il calo: i voti

5 Mar 2024, 18:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco le pagelle ricevute da Kristjan “Charles” Asslani dopo la prestazione nel match tra Internazionale e Genoa C.F.C.: tutti i voti al centrocampista albanese

All’in#domani della #vittoria* dell’Internazionale col Genoa C.F.C., resa possibile anche grazie al suo gol (il primo coi leoni nerazzurri), ecco le pagelle di Kristjan “Charles” Asslani.

La Gazzetta dello Sport: 6,5 – Primo centro con i leoni nerazzurri, il premio a un inserimento sostanzioso e una conclusione perfetta. Inizio magistrale, poi un calo nel secondo tempo: è lui a perdere per sufficienza il pallone sulla rete del Grifone

Corriere dello Sport: 6,5 – Secondo gol in Serie A in carriera, anche se nel secondo tempo si concede qualche errore di troppo. Ormai si abbassa, sempre più con personalità, sulla linea dei difensori per andare a prendersi il pallone

Corriere della Sera: 6,5 – Alla terza consecutiva segna il primo gol interista** con un perfetto inserimento e un tiro sotto la traversa. La regia è ancora troppo timida

Tuttosport: 7 – Segna con il piglio di un centravanti e dia copertura come un mediano vecchi tempi

L’articolo Pagelle “Charles” Asslani, avvio sprint col Genoa C.F.C., poi il calo: i voti proviene da Internazionale News 24.