Pagelle Cagliari AC Milan Primavera: Nsiala è un gigante, ma che gol han fatto Camarda e Sia?! VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata del campionato 2023/24: pagelle Cagliari Milan Primavera.

Raveyre 6 – Fulminato dal tap-in di Konate, troppo ravvicinato per azzardare un intervento miracoloso. Sicuro, comunque, quando viene chiamato in causa: soprattutto nei primi 45′ con diverse uscite attente.

Magni 6.5 – Torna titolare sulla fascia destra e si vede che ha voglia (tanta voglia) di brillare. Esame superato a pieni voti, perché si mette in luce sulla sua corsia di competenza con tanti guizzi, sovrapposizioni, tra cui quella che porta al fallo e alla punizione di Eletu per l’1-0 di Nsiala. Dal 72′ Bakoune 6 – Compiti difensivi oggi, li esegue con diligenza.

Parmiggiani 6.5 – La verve di Mutandwa e Achour viene disinnescata dalla difesa del Milan, granitica soprattutto in zona centrale. Si prende un piccolo rischio nella ripresa con un intervento al limite in area su Vinciguerra, ma regge bene l’urto per tutta la partita contro l’attacco cagliaritano.

Nsiala 7.5 – Difensivamente è impeccabile, non lascia passare neanche le briciole. Ha il merito di sbloccare lui la partita con una splendida girata di testa: ma non solo, perché va vicino alla doppietta in altri due frangenti.

Perera 6.5 – Classe 2007, ma personalità da vendere alla sua terza apparizione in Primavera. Si sgancia in avanti per supportare la manovra offensiva, ma anche in copertura concede pochi spazi agli attacchi rossoblù.

Eletu 7 – Piede telecomandato da calcio piazzato. Assist al bacio per l’incornata di Nsiala, poi altre tre/quattro traiettorie da joystick in mano non sfruttate dai compagni. Decisivo, presente nella partita per tutti i 90′.

Malaspina 6.5 – È meno appariscente del solito, è vero. Tocca meno palloni, sventaglia e inventa meno del solito: però è fondamentale il suo ‘lavoro sporco’ davanti alla difesa per evitare che il Cagliari sfondi per vie centrali.

Scotti 6 – Partita di grande generosità dell’esterno rossonero, che corre tanto, si muove tanto, dà sempre una soluzione in più alla squadra con i suoi movimenti. Dall’87’ Cappelletti SV.

Sala 6 – Più alto come raggio d’azione oggi. Incide poco in fase offensiva, ma riesce a dare equilibrio alla squadra completandosi perfettamente come caratteristiche con Scotti e Sia. Dal 57′ Stalmach 6.5 – Percussione e assist per Camarda che poi colpisce il palo. Spacca in due la difesa del Cagliari quando le energie vengono a mancare.

Sia 7 – Dà dimostrazione delle sue qualità palla al piede nello stretto. Come? Saltando tre avversari in dribbling e battezzando l’incrocio dei pali con la rete del raddoppio. Segna ancora ma la doppietta viene annullata per fuorigioco. Dal 72′ Bonomi 6 – Ricarica le pile in avanti.

Camarda 7.5 – Controllo orientato in area, scavetto a beffare il portiere: il suo gol per il 3-0 è da vedere e rivedere, ammirare e portare da manifesto per le abilità di un attaccante in area di rigore. Ah, come dimenticare: pressa Wodzicky e lo costringe all’errore, aprendo la strada per la rete di Sia. Vicino al bis, lo ferma il palo. Dall’87’ Simmelhack SV.

All. Abate 7 – Ci voleva questa vittoria, quasi un mese dopo l’ultima volta. La squadra ha sfruttato la grande mole di gioco creata, bel passo avanti.

