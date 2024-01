Pagelle Atalanta AC Milan Primavera: Camarda solo a combattere, delude Pellegrino VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 18ª giornata del campionato 2023/24: pagelle Atalanta Milan Primavera

Raveyre 6.5 – Tiene a galla il Milan con i suoi interventi, soprattutto in uscita. Sicuro nelle prese alte e basse.

Bakoune 6.5 – Sempre tra i più positivi per l’apporto che dà alla manovra della squadra. Da un suo traversone nel primo tempo Camarda stava per marchiare a fuoco l’eurogol.

Nsiala 5.5 – È una giornata no a livello di impostazione: nel primo tempo perde due palloni in maniera goffa, aprendo campo e spazi alla Dea.

Pellegrino 5.5 – La condizione migliore è ancora un miraggio, e si vede alla lunga distanza. Nel secondo tempo cala vistosamente di ritmo, lasciandosi scappare in più di un’occasione il diretto avversario.

Bartesaghi 6 – Ci si aspetta chiaramente di più da lui dopo l’apprendistato in prima squadra. Partita senza grandi lampi, anzi: rimane in ombra, mantenendo un profilo basso senza grandi guizzi in fase offensiva.

Eletu 6 – Disegna qualche buona traiettoria, soprattutto da calcio piazzato. Ma non è incisivo come al solito nell’impostazione in cabina di regia. Dal 72′ Sala 6 – Più vivacità offensiva.

Malaspina 6 – Discorso analogo al compagno di reparto: il centrocampo del Milan va a tratti, ben contenuto dalla pericolosità degli interpreti del ruolo nerazzurri.

Scotti 5 – Gli spazi in avanti sono molto ristretti, ciò non premia la sua qualità. Finisce per essere inghiottito dall’imbuto della difesa dell’Atalanta, senza brillare mai. Dal 61′ Liberali 5.5 – Non graffia.

Cuenca 5 – Un solo lampo (meraviglioso per carità) di rabona a cercare Camarda. Ma è troppo poco, mai in palla oggi. Dal 72′ Simmelhack – Si costruisce una buona chance per pareggiare.

Bonomi 5 – Si addormenta in occasione dell’1-0 atalantino, lasciandosi anticipare troppo facilmente e spalancando la strada al contropiede avversario.

Camarda 6 – Nel primo tempo viene servito poco e male dai compagni, ma senza di lui non verrebbe creato alcun pericolo. Si abbassa molto per ricevere palla, smista, inventa e rifinisce: ad un passo dal gol con una bella girata in area.

All. Abate 5.5 – Il suo Milan non trova i tre punti da tre partite. Puniti nel primo tempo, poi davvero poca pericolosità sotto porta per riacciuffarla.

