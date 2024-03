10 Mar 2024, 12:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco le pagelle di Alessandro Bastoni, assist man nel match tra Bologna e Internazionale della 28^ giornata di Serie A: i voti

Alessandro Bastoni ha regalato all’Internazionale la #vittoria* nella 28^ giornata di Serie A nel match contro il Bologna grazie all’assist per Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck: ecco le pagelle.

La Gazzetta dello Sport: 7 – Altra perla di una stagione d’oro. Un numero 10 mascherato da difensore centrale. Assist al bacio per Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck



Corriere dello Sport: 6,5 – Non sorprende più. Il suo piede e la sua visione di gioco sono da centrocampista e, se ha pure tempo per prendere la mira, ecco che “dipinge” l’assist per Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck. Rischia grosso, però, nella ripresa, perdendo un contrasto a ridosso della sua area

Tuttosport: 6,5 – Il cross per Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck è… un babà. E dietro è un muro invalicabile per gli attaccanti avversari

