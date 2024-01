Pagelle AC Milan Torino Primavera: benrientrato Pellegrino, gioiello al volo di Bonomi VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17esima giornata di campionato 2023/24: pagelle Milan Torino Primavera

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Torino Primavera

Raveyre 6 – Parata dall’alto coefficiente di difficoltà nel primo tempo sulla punizione velenosa di Dell’Aquila. Non può nulla nella ripresa sul tap-in di Ciammaglichella.

Bakoune 7 – Impeccabile in entrambe le fasi di gioco. Quando si sgancia a destra lo fa per mettere cross su misura (non ne sbaglia una), mentre difensivamente non concede nemmeno le briciole all’attacco granata. Leggero calo nella ripresa.

Parmiggiani 6 – Regge l’urto contro gli avversari, tranne quando decide di avventurarsi in dribbling e rischia di combinarla grossissima. Il palo lo salva. Nella ripresa sfiora il 2-1 con un gran tiro dal limite.

Pellegrino 7 – Bentornato Marco. 77 giorni dopo, con l’infortunio ormai alle spalle, torna ad assaggiare l’atmosfera-gara e dimostra di essere già in buonissima condizione. Non lascia passare nulla.

Nsiala 6.5 – Disegna un invito a nozze perfetto per Bonomi, che al volo sigilla il pareggio. Pennellata vincente nel momento che conta.

Stalmach 6 – Si completa bene con Eletu, andando a tappare qualche buco ma riuscendo anche a portare su il baricentro della squadra con qualche cavalcata. Esce dal campo per infortunio dopo un duro contrasto.

Eletu 6 – Prende in mano lui le chiavi del centrocampo: primo tempo di grande leadership, personalità, invenzioni. Nella ripresa abbassa il raggio d’azione e copre di più la linea difensiva.

Cuenca 5.5 – Oggi va a lampi: le solite giocate d’alta scuola a liberare i compagni si scontrano con alcuni errori goffi sotto porta. Nel primo tempo, infatti, si divora due gol a tu per tu con Abati. Sfortunato, poi, ad uscire dal campo dopo un violento scontro testa a testa.

Sia 5 – Pronti-via e si divora una limpida occasione da gol mandando sopra la traversa dentro l’area piccola. Corre tanto, si muove tanto, ma non riesce mai a graffiare in zona offensiva.

Bonomi 7 – Coordinazione perfetta sulla rete che salva i rossoneri dalla sconfitta. È il più pericoloso dell’attacco di Abate: nel primo tempo flirta col gol mandando a lato un delizioso destro a giro, nel finale poi colpisce e marchia a fuoco l’1-1.

Camarda 5 – Completamente isolato davanti. I compagni faticano a trovare pertugi per servirlo, ma anche lui ci mette del suo controllando male diversi palloni interessanti in area di rigore.

All. Abate 6 – La sconfitta sarebbe stata una punizione troppo severa. Pareggio agrodolce, un punto rosicchiato all’Inter in classifica.

The post Pagelle Milan Torino Primavera: bentornato Pellegrino, gioiello al volo di Bonomi VOTI appeared first on Milan News 24.