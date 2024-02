Pagelle AC Milan Sassuolo Primavera: Camarda giganteggia, la difesa crolla nel finale VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata del campionato 2023/24: pagelle Milan Sassuolo Primavera

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata del campionato 2023/24: pagelle Milan Sassuolo Primavera.

Pubblicità

Nava 5 – Esordio stagionale per il portiere rossonero. Con i piedi all’inizio sbaglia tanto, nei rilanci ma anche in fase di impostazione. Sulla rete di Russo, anche se preso in controtempo, poteva fare decisamente di più. Poi il crollo con il resto dei rossoneri.

Pubblicità

Bakoune 6.5 – Grandissima prova da parte del terzino destro. Solidissimo in difesa, pericolosissimo nelle sovrapposizioni e nei cross da cui nasce la rete di Sia. Dall’ 81′ Cappelletti S.V Il Milan è in bambola e lui non entra quasi mai in gara.

Pubblicità

Parmiggiani 5.5 – Attento nelle chiusure e negli anticipi contro gli attaccanti neroverdi. Non ha paura palla al piede anche se nel secondo tempo spazza lontano e non sempre è preciso. Con i suoi compagni buttano la vittoria nei minuti finali

Nsiala 5.5 – Prova granitica fino all’80’ in cui è stato impeccabile. Affonda anche lui che negli ultimi minuti perde completamente tutti i riferimenti.

Bartesaghi 6.5 – Sulla fascia ha un cliente molto difficile. Si diverte il terzino rossonero che migliora con i minuti: il tempo di far carbura il motorino. E quando parte… difficilmente lo fermano. Dall’ 81′ Perera 5: il Sassuolo rimonta dopo il suo ingresso e sulla rete di Vedovati viene sverniciato nonostante fosse appena entrato.

Malaspina 6.5 – A centrocampo corre tantissimo e fa bene entrambe le fasi. Dal 67′ Bonomi 6 – Era un ingresso sicuramente positivo con alcune palle recuperate in mezzo al campo. Poi i 3 gol su cui è leggero soprattutto in uscita sul gioiello di Knezovic.

Stalmach 6 – Il polacco è ovunque. Fa paura la tranquillità con cui gestisce palla nello stretto ma ancora di più la sua duttilità. Gioca in tante parti del campo e fa sempre bene anche se è il suo l’errore da cui parte il cross per la prima rete neroverde. Crolla il capitano e anche il Milan nei minuti finali

Scotti 6.5 – La fascia destra, così come quella sinistra, è in ottime mani. Anche Scotti non ha paura di puntare l’uomo, di accentrarsi. Insomma, di mostrare le sue qualità che sono tante. Se proprio bisogna trovare il pelo nell’uovo, pecca un po’ nelle ultime scelte.

Sala 6 – Il centrocampo rossonero prima crea e poi gestisce. Dai suoi piedi nascono tante azioni.

Sia 7 – Non lo prendono mai palla al piede. Svernicia tutti negli uno contro uno e si fa trovare nel momento giusto in area per siglare il raddoppio. Si fa apprezzare, come tutti i rossoneri, per l’apporto in fase difensiva. Dal 74′ Liberali 5.5 – Anche per lui l’ingresso non è stato sicuramente fortunato. Assiste alla rimonta dei neroverdi, in parte da protagonista.

Camarda 7.5 – Abbiamo finito le parole. Il classe 2008 giganteggia, di nuovo, prima conquistandosi il rigore, realizzato, e poi con un colpo di testa in avvitamento clamoroso. Pressa, recupera e aiuta i rossoneri a far ripartire l’azione abbassandosi. Come valutare la sua prova? Ci hanno pensato i compagni, mettendosi le mani in testa al momento della rete. Dal 74′ Simmelhack S.V – Non si vede quasi mai.

All. Abate 5.5 – Il Milan butta via i 3 punti facendosi rimontare in 6 minuti. Bisogna continuare a lavorare sui troppi cali nei finale di partita. Fino all’84′ i rossoneri avevano fatto la voce grossa: un vero peccato.

The post Pagelle Milan Sassuolo Primavera: Camarda giganteggia, la difesa crolla nel finale VOTI appeared first on Milan News 24.