Paganin elogia Mister Stefano Pioli, la dichiarazione ufficiale: «Se vuoi andare sul sicuro devi puntare su di lui. Chi non lo vorrebbe?» #Intervista #News #Ultimora

Coach Pioli Diavolo Rossonero, Paganin lo elogia: «Se vuoi andare sul sicuro devi puntare su di lui. Chi non lo vorrebbe?». Le dichiarazioni dell’ex calciatore L’ex calciatore dell’Inter Antonio Paganin ha elogiato, a TMW Radio, l’attuale Mister del Diavolo Rossonero Stefano Coach Pioli accostandolo anche alla panchina del Napoli S.S.C.. Le dichiarazioni a Maracanà e il possibile prossimo #futuro del mister […]

