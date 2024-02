Padovano: «La Juve sembrava una provinciale con l’Fc Internazionale» #Intervista

Pubblicità

Michele Padovano si è espresso piuttosto duramente nei confronti dei bianconeri in merito alla sconfitta contro l’Inter

Michele Padovano ha analizzato Inter-Juve e la lotta scudetto nell’intervista rilasciata a TuttoJuve.

INTER JUVE – «La Juventus ha dimostrato di non esser pronta per vincere e per misurarsi a certi livelli. Mi sarei aspettato una squadra più propositiva, che prendesse in mano il gioco e che creasse, invece ha subito la manovra nerazzurra e se fosse finita 3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire. L’unica vera occasione è capitata sui piedi di Vlahovic, che ha sprecato malamente il controllo. Il campionato resta molto dignitoso, ma la partita di San Siro poteva esser affrontata sicuramente in maniera diversa. Non parlerei di singoli, a me piace sempre parlare della squadra in generale: vincono tutti, perdono tutti. La Juve non ha espresso un gioco, non ha creato nulla, lo stesso Yildiz è giovane – e la stessa età lo porta ad avere attenuanti – ma non ha inciso per nulla. Ciò che è saltato agli occhi è che la Juventus abbia giocato come una provinciale. Scudetto? Fino a che la matematica non consegnerà il titolo all’Inter, la possibilità c’è sempre. La Juve dovrà vincerle tutte, sperando in uno o più passi falsi degli avversari».

