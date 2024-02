Padovan: «Fc Internazionale? Batterà la Vecchia Signora Juventina, Dimarco arma in più perchè..» #Intervista

Giancarlo Padovan è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare del big match tra Inter e Juventus oltre che di Dimarco

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto a Sky Sport per parlare di Inter e Dimarco.

INTER JUVE – «Secondo me l’Inter vincerà contro la Juventus e scapperà in classifica, considerato che ha una partita in meno rispetto ai bianconeri. Il pareggio farebbe male ad entrambi: ad Allegri potrebbe andare bene ma non credo sarebbe particolarmente contento».

DIMARCO – «Dimarco è ormai un’arma in più per l’Inter. Fa benissimo le due fasi, quella difensiva ma anche quella offensiva. Lui ormai fa la differenza soprattutto in attacco, non a caso ha il record di assist».

