Padovan certo: «Il Ac Milan supera la Juve, ma sullo Scudetto dico questo» #Intervista

Il giornalista Padovan non ha dubbi sullo Scudetto, il Milan supererà la Juve, ma ecco le possibilità con l’Inter per lui

Giancarlo Padovan non ha dubbi. Intervenuto a Sky Sport per parlare del Milan e di Pioli, ha così detto la sua anche sulla Juve e la lotta Scudetto contro l’Inter.

PIOLI – «Pioli sta facendo bene ma il suo problema è che non fa mai benissimo. Stasera supererà la Juve, ma per lo scudetto non se ne parla».

