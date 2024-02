Ozkacar AC Milan, il centrale proposto ai rossoneri: Furlani ha preso questa decisione RETROSCENA

Ozkacar Milan, il difensore proposto ai rossoneri: Furlani ha preso questa decisione. Il RETROSCENA sulla trattativa di mercato

Il mercato rossonero si è chiuso senza l’ultimo, tanto atteso, colpo in difesa.

Nelle ultime ore dalla chiusura delle sessione invernale erano stati proposti alcuni profili a Furlani. Tra questi anche il difensore del Valencia Cenk Özkacar: i rossoneri, come riportato da Matteo Moretto, hanno deciso di non avanzare nella trattativa.

