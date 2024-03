Ouedraogo #Milan AC, il ct della Germania U21 si sbilancia! Lo ha detto davvero sul prossimo #futuro del mediano

23:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Ouedraogo Diavolo Rossonero, il ct della Germania U21 si sbilancia! Lo ha detto davvero sul prossimo #futuro del centrocampista dello Schalke 04

Da alcuni mesi il nome di Assan Ouedraogo è finito nel taccuino del calcio#mercato Diavolo Rossonero, così come in quello dell’Inter e di diversi top #club italiani ed esteri. Riguardo al giovanissimo centrocampista dello Schalke 04, il suo ct con la Germania U21, Antonio Di Salvo, si è espresso così intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

OUEDRAOGO – «Tante squadre lo vogliono, anche in Germania e all’estero. Chi lo prende non sbaglia».

