Ouedraogo Internazionale F.C., blitz del Ac Milan in Germania! #Incredibile Le NEWS sul centrocampossibilità

3 Apr 2024, 14:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ouedraogo Internazionale, blitz del Milan in Germania! Le ultime sul mediano/mezzala tedesco di proprietà dello Schalke 04. Il punto Era stato accostato in passato al calciomercato Internazionale, ma sulle sue tracce c’erano altri club tra cui il Milan: quale futuro per Assan Ouedraogo? Il mediano/mezzala classe 2006 dello Schalke 04 ha parecchi estimatori in giro […]

