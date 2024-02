Ouedraogo AC Milan, è duello con una big di Serie A: tutti i DETTAGLI sulla clausola

Ouedraogo Milan, è duello con una big di Serie A: tutti i DETTAGLI sulla clausola e la concorrenza per il giocatore

Il calciomercato Milan sta seguendo da due anni il gioiellino dello Schalke 04 Assan Ouédraogo, tedesco classe 2006 e lo vorrebbe portare in rossonero nelle prossime sessioni di mercato.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, sul 17enne ci sarebbe anche il Napoli, il Bayern Monaco e l’ Eintracht Francoforte, ma i contatti con l’entourage del giocatore e i rossoneri sembrerebbero positivi. Il giocatore ha una clausola da 12 milioni di euro.

