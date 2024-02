Ottimismo Big Markus Thuram: il piano dell’Fc Internazionale per il suo recupero

Sul finire del primo tempo di Inter-Atletico Madrid, il cuore del popolo nerazzurro si è fermato per diversi minuti, quando Marcus Thuram ha cominciato a toccarsi l’interno della coscia. La sostituzione all’intervallo ha certificato l’infortunio, mandano in ansia il mondo interista. Tuttavia, sembra poterci essere un po’ di ottimismo sul suo recupero.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il tutta l’Inter (dirigenza, medici e staff tecnico) abbia una convinzione: non bisogna correre alcun rischio con Thuram. In ogni caso, il piano per il suo rientro in campo c’è e potrebbe avere alte probabilità di successo.

L’obiettivo è il rientro in campo per il 13 marzo, giorno del ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. In casa Inter, si spera “solo” in un’elongazione, che potrebbe essere smaltita in due settimane e mezzo. In ogni caso, per la certezza bisogna aspettare gli esami strumentali, ai quali il francese si sottoporrà in giornata.

L’opinione di Passione Inter

Il margine in classifica costruito nelle ultime giornate di Serie A, può permettere all’Inter di pianificare con calma e cura il rientro in campo di Thuram. Certo, Inzaghi sa che non bisogna abbassare la tensione, ma nelle varie interviste pre e post partita ha sempre ribadito la fiducia in Arnautovic e Sanchez. Entrambi stanno crescendo nelle ultime settimane e ora il loro apporto si farà ancora più importante.