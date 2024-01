Otamendi: «Fc Internazionale? Nel girone non abbiamo creduto in noi stessi» #Intervista

Il difensore del Benfica Otamendi si è espresso così tornando sul girone di Champions League, che ha visto l’Inter passare con la Real Sociedad

Otamendi si è espresso così a Record sulla campagna europea, tornando sulle sfide con l’Inter:

«La differenza rispetto agli anni precedenti è che forse quest’anno non abbiamo gareggiato quanto dovevamo, perché le cose non sono andate bene. Anche noi… È come ho detto, non abbiamo gareggiato “Non credevamo in noi stessi e, a volte, sei penalizzato per questo. La Champions League è così, il margine di errore è minimo. Perdi una partita e diventi subito condizionato. Siamo riusciti a qualificarci per l’Europa League».

