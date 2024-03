Osvaldo SHOCK, la dichiarazione: «Soffro di depressione, schiavo delle dipendenze» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L’ex attaccante dell’Internazionale FC Osvaldo ha spiazzato tutti con una dichiarazione sui social, in cui racconta di un suo momento delicato

L'ex Internazionale FC Osvaldo, sui social, racconta la sua depressione. Le parole dell'ex attaccante.

OSVALDO – «Da tempo soffro di una grave forma di depressione che mi ha portato all’abuso di alcol e droghe, la vita mi sta sfuggendo di mano. Vivo solo. Sto chiuso in casa, non faccio nulla di produttivo, non voglio nemmeno alzarmi dal letto e per questo sto seguendo un trattamento psichiatrico. Voglio che le persone sappiano quello che mi succede, a causa delle dipendenze non ho voglia nemmeno di stare con la mia famiglia o i miei figli, ma parlarne forse può aiutarmi. Sono stato un grande calciatore, con tanta fiducia in me stesso, ma oggi non mi riconosco e non riesco ad uscire da questa situazione. La mia ex moglie Daniela sta soffrendo a causa mia cose che non avrebbe dovuto soffrire».

