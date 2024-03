Oscar Damiani Jr consiglia il #Milan AC sul #Mercato, la dichiarazione ufficiale: «Questo giocatore sarebbe perfetto per i diavoli rossoneri» #Intervista #News #Ultimora

16:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Le parole dell’agente FIFA Oscar Damiani Jr, intervenuto a ‘Tv Play’, su Lilian Brassier, talento seguito dal Diavolo Rossonero

LE PAROLE – «Brassier è appetibile dalla Serie A, il Brest non voleva cederlo a gennaio ma a fine campionato potrebbe partire. Il campionato italiano gli piace molto, vedremo. E’ un mancino con ottima tecnica individuale, può giocare braccetto a sinistra ma bene o male ovunque. Forse l’Atalanta sarebbe perfetta con la linea a 3, ma si troverebbe bene anche in una linea a 4 e dunque anche nel Diavolo Rossonero»

