Orsi non ci sta: «L’articolo di Tuttosport sui cartellini dell’Fc Internazionale? Una scusante» #Intervista

Fernando Orsi ha risposto all’articolo dell’edizione odierna di Tuttosport sulle -poche- ammonizioni ricevute dall’Inter

Ospite a Radio Radio Mattino Sport e News, Fernando Orsi risponde così alla velata critica di Tuttosport nei confronti dell’Inter.

LE PAROLE – «Inter e Juventus meritano di stare lì, al di là di qualche giallo più o meno o di qualche episodio, meritano di essere lì. Due quest’anno gli episodi più eclatanti, quello tra Juventus e Bologna e quello tra Inter e Verona. Non posso pensare alla malafede se prima assegni il gol a Frattesi e poi gli dai il rigore al 99’! In generale vince sempre la squadra più forte e l’Inter sta meritando di stare a più due sulla Juventus. Andare sempre a vedere i cartellini e i rigori dati e non dati lascia il tempo che trova. Una cosa del genere me la immagino dal Mattino di Napoli e non da Tuttosport, che lo fa come scusante perché l’Inter gli sta sopra».

