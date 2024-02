Orsi, le parole: «Mister Demone Inzaghi? Lo Seconda Stella deve essere un punto di partenza» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 12:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’ex portiere Fernando Orsi elogia Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , suo giocatore ai tempi della Lazio, nell’intervista rilasciata a Tuttosport

Fernando Orsi, allenatore (insieme a Roberto Mancini) di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, dal 2002 al 2004 ai tempi della Lazio, elogia il tecnico dell’Internazionale in un’intervista a Tuttosport.

INZAGHI – «Lo Scudetto deve essere una sorta di inizio di un nuovo percorso. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha grandi qualità e capacità. È un allenatore che sa trovare le soluzioni, sa dare motivazioni, dentro lo spogliatoio si fa sentire, tenendo tutti i giocatori sulla corda. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , dal mio punto di vista, oggi è il miglior allenatore della Serie A, per il modo in cui l’Internazionale sta facendo la differenza di partita in partita».

ESTIMATORI DALL’ESTERO – «Il suo modo di giocare è europeo e lo vedrei bene in Premier perché è un campionato che si sposa col suo modo aggressivo e dinamico di interpretare il calcio. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , però, allena una squadra che è fra le prime tre-quattro in Europa e penso si trovi molto bene all’Internazionale. Anzi, il percorso fatto in Champions la scorsa stagione è servito a dare convinzione a tutti e credo che il prossimo obiettivo, dopo lo Scudetto, sia proprio quello di riportare a Milano la Champions».

