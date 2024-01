Orsi: «Fc Internazionale-Atletico? Sarà tosta, ma ecco il sorteggio peggiore» #Intervista

Nando Orsi ha commentato il sorteggio di Champions League, ecco il parere si Inter-Atletico Madrid e non solo

Non si tira indietro Nando Orsi. Intervenuto a TVPlay, l’ex calciatore ha parlato così del sorteggio di Inter, Lazio e Napoli agli ottavi in Champions League. Ecco il suo commento sui nerazzurri e non solo.

SORTEGGI CHAMPIONS – «Con l’Atletico per l’Inter è tosta, mentre per la Lazio sarà difficilissimo, è stato il sorteggio peggiore delle italiane. Napoli? Non è così scontato che venga eliminata dalla Champions, col Barcellona è una partita aperta perché non è la squadra che era qualche anno fa. Se gli azzurri si svegliano magari trovano la prestazione di un tempo portando a casa l’impresa».

L’articolo Orsi: «Inter-Atletico? Sarà tosta, ma ecco il sorteggio peggiore» proviene da Inter News 24.