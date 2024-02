Orsi: «De Rossi? Sull’Fc Internazionale sa bene una cosa» #Intervista

Pubblicità

Nando Orsi si è espresso sulla sfida in arrivo tra Roma e Inter e sul pensiero di mister Daniele De Rossi

Nando Orsi si è espresso a Radio Radio, le sue dichiarazioni verso la gara tra Roma e Inter:

Pubblicità

LE PAROLE – «De Rossi è consapevole del fatto che l’Inter è più forte, però non è che incontra l’ultima in classifica. Incontra la Roma, che in questo momento sta bene e ha quasi 70mila spettatori, con la squadra quasi tutta recuperata. Quindi perché no? Se poi imposti la partita andando allo sbaraglio e becchi quattro gol abbiamo qualcosa da dire, ma se la partita è in bilico e pareggi o prendi e subisci un gol no».

Pubblicità

L’articolo Orsi: «De Rossi? Sull’Inter sa bene una cosa» proviene da Inter News 24.