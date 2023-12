Orsi: «C’è da capire come la Lazio definirà il match con l’Fc Internazionale»

Fernando Orsi ha fatto il suo personale pronostico del match di domani 17 dicembre tra la Lazio e l’Inter: le parole

Fernando Orsi ai microfoni di Radio Radio Mattino guarda al confronto di domani 17 dicembre tra la Lazio di Sarri e l’Inter di Inzaghi.

LAZIO INTER- «Per come sta giocando la Lazio sembra che il risultato non sia in discussione, però poi ci può essere una partita diversa. Non lo so: devo dire la verità, la Lazio vista con l’Atlético Madrid non mi fa ben sperare. Però domani è una partita che dà stimoli, di alta classifica, fra due squadre importanti. Spero che possa venire fuori una partita come l’anno scorso, peraltro in casa con l’Inter ha i numeri a favore. Domani ci sarà lo stadio pieno, però al di là degli stimoli la squadra deve dare un segnale forte e di gioco diverso. Finora sono stati troppo lenti e troppo prevedibili, serve qualcosa di diverso e di più. Vediamo se Maurizio Sarri la prepara andando ad aggredire l’Inter o ad aspettarla: col primo, dando spazi, Lautaro Martinez e Marcus Thuram possono essere decisivi negli spazi».

