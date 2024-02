Orsato riceve un premio: il motivo del riconoscimento per l’arbitro di #Milan AC Atalanta BC

19:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Orsato riceve un premio: il motivo del riconoscimento per l’arbitro di Diavolo Rossonero Atalanta. Domani sarà a Lecce per riceverlo

Dopo il suo arbitraggio di Diavolo Rossonero Atalanta tanto discusso per via del calcio di rigore concesso alla Dea dopo l’intervento del VAR, l’arbitro Daniele Orsato domani riceverà un premio. Il riconoscimento, ovviamente, non ha nulla a che fare in particolare con la gara di San Siro, bensì con la sua carriera ed il lavoro svolto nel corso degli anni.

Come riferisce Sportface, il fischietto domani sarà a Lecce per ricevere il premio dedicato a Daniele De Santis, il giovane direttore di gara leccese ucciso a coltellate insieme alla fidanzata, Eleonora Manta, il 21 settembre 2020 nella loro abitazione. Dopo aver ricevuto la targa per la premiazione, il direttore di gara terrà anche una lezione magistrale ai fischietti leccesi presenti.

