Orsato non designato per Fc Internazionale-Juve, Zazzaroni: «Avesse rubato un maglione alla Rinascente lo avrebbero già perdonato» #Intervista

Orsato non designato per Inter-Juve, Zazzaroni: «Avesse rubato un maglione alla Rinascente lo avrebbero già perdonato». Così il giornalista

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha scritto così della mancata designazione di Orsato per Inter-Juve.

Hai vinto facilmente la sfida con Mariani e Orsato e per questo devo una cena a Cesari, che non la merita: il primo l’ha fregato un OFR, on field review, in serie B, Orsato sconta invece gli effetti dell’episodio di sei anni fa, sempre a San Siro e sempre Inter-Juve (Open Var non c’era ancora): se avesse rubato un maglione alla Rinascente, da tempo sarebbe libero di frequentare di nuovo il centro commerciale. Ma il calcio non perdona, il calcio ipocrita e debole non dimentica. Ti ho conosciuto pochi mesi fa su un volo Napoli-Milano, mi sei subito sembrato simpatico, affabile».

L’articolo Orsato non designato per Inter-Juve, Zazzaroni: «Avesse rubato un maglione alla Rinascente lo avrebbero già perdonato» proviene da Inter News 24.