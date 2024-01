Orsato, niente derby d’Italia: pesa ancora il caso Pjanic

Retroscena su l’arbitro di Inter-Juve, il designatore Rocchi non sceglie Orsato per il caso Pjanic, ecco cosa sta succedendo

Come Inzaghi e Allegri stanno ultimando gli ultimi dubbi di formazione verso Inter-Juve, così anche il designatore Rocchi sta scegliendo con cura l’arbitro da mandare in campo per il big match di San Siro. Particolare retroscena svelato dal Corriere dello Sport a tal proposito però.

Nell’edizione odierna si legge come il fischietto Orsato non sia nemmeno nella lista dei papabili prescelti. Il motivo? L’ormai celebre caso Pjanic e quanto accadde proprio tra Inter e Juve un lustro di anni fa. Per questo l’arbitro è stato recentemente impegnato in Lazio-Napoli.

