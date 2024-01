Orsato escluso da Rocchi per arbitrare Fc Internazionale-Vecchia Signora Juventina: ecco il motivo

Orsato escluso da Rocchi per arbitrare Inter-Juve: ecco il motivo della decisione del designatore arbitrale

Daniele Orsato non arbitrerà Inter–Juve. Come riportato dal Corriere dello Sport, non sarebbe stato preso nemmeno in considerazione per via delle polemiche sulla mancata espulsione di Pjanic.

Il noto episodio riguarda un Inter-Juve di cinque anni fa da lui diretto.

