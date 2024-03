Orrico, la dichiarazione: «Fc Internazionale? È favorita con il SS Napoli, Osimhen meglio di El Toro Lautaro» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L’ex allenatore Corrado Orrico ha analizzato il big match della 29° giornata tra Internazionale FC e Napoli, in programma domenica sera

Corrado Orrico ha analizzato Internazionale FC-Napoli, in programma domenica 17 alle ore 20:45, ai microfoni di 1 Station Radio.

INTER NAPOLI – «Teoricamente è favorita l’Internazionale FC. I nerazzurri hanno una struttura vincente e, se si farà preferire ai solisti del Napoli, la squadra di Inzaghi, il Demone nerazzurro, potrebbe prevalere. Ciononostante, a volte i singoli riescono ad eludere anche l’organizzazione avversaria, potendo trovare delle soluzioni inattese. Sul piatto della bilancia, dunque, va messa la struttura e l’organizzazione dell’Internazionale FC e la forza dei solisti del Napoli, che non è poca cosa. Quando in giornata, i singoli possono far prevalere la propria qualità»

OSIMHEN O LAUTARO – «Sceglierei sempre Osimhen»

L’articolo Orrico: «Internazionale FC? È favorita con il Napoli, Osimhen meglio di Lautaro» ha come fonte da Internazionale FC News 24.