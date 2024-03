Orlando pronostica #Milan AC-A.S. Roma, la dichiarazione ufficiale: «Loro hanno il 55% di possibilità di passare il turno» #Intervista #News #Ultimora

19:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Orlando pronostica Diavolo Rossonero-A.S. Roma: «Loro hanno il 55% di possibilità di passare il turno». Le sue parole a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato della doppia sfida europea tra Diavolo Rossonero e A.S. Roma. Le sue dichiarazioni.

ORLANDO – «Tra Diavolo Rossonero e A.S. Roma chi arriva in fondo? Qualcosa in più il Diavolo Rossonero, perché la A.S. Roma si gioca anche il posto Champions in campionato. Il Diavolo Rossonero può permettersi di puntare tutto sull’EL, è l’obiettivo, come ha detto Massaro. Ma è tipo 55% a 45%. La partita tra italiane è sempre difficile da interpretare. Sarà un bello spettacolo. Peccato però per il sorteggio, perché anche con l’Atalanta abbiamo beccato il peggio»

