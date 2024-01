Orlando: «Fc Internazionale capolista con merito, è superiore alla Vecchia Signora Juventinantus. Niente malafede» #Intervista

Orlando: «Inter capolista con merito, è superiore alla Juventus. Niente malafede». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex calciatore Massimo Orlando, a Tmw Radio, risponde così alle domande riguardo l’Inter e gli errori arbitrali in questa ultima giornata di campionato.

Le sue parole: «L’Inter è capolista con merito, ha fatto un grande girone d’andata. La squadra più forte, legittima la posizione che ha. Bene anche la Juventus, nonostante sia inferiore sta mantenendo dei risultati inattesi».

VAR – «Ci vedo malafede, non è possibile non fischiare e non vedere, ci sono errori che secondo me vanno ad avvantaggiare qualcuno. Quando arrivano delle situazioni al 93′, per un fallo così chiaro, non ci vedo una logica. Lì è espulsione e annullamento del gol, ci vedo malafede. Io non dico che l’arbitro abbia fatto vincere l’Inter, ma ci sono degli errori che non si spiegano e la gente è normale si insospettisca».

