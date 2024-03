Oristanio al settimo cielo dopo il rientro, la dichiarazione: «Contento del momento della squadra, indisponibilità duro perchè…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Oristanio, attaccante del Cagliari ma di proprietà dell’Internazionale FC, ha esultato per il rientro in campo dopo l’infortunio

Internazionale FCvistato da Videolina, Oristianio, attaccante del Cagliari in prestito dall‘Internazionale FC, ha dichiarato:

PAROLE – «La Serie A è un campionato difficile, ci possono essere dei momenti in cui perdi la via maestra. Noi grazie alla Società, al Mister, ai nostri tifosi siamo riusciti a superare una fase complicata. Quanto fatto in queste ultime quattro gare ti dà senz’altro morale e fiducia: è fondamentale, però, non pensare ora alla classifica, ma ragionare partita dopo partita. Quella col Monza sarà una gara molto insidiosa, è una squadra che sta facendo bene e giocherà davanti al proprio pubblico. Stare fuori tanto tempo è stata dura, soprattutto perché la squadra era in difficoltà e non potevo fare nulla per aiutare i miei compagni. Una volta rientrato in campo l’adrenalina era tanta, non vedevo l’ora di giocare e dare di nuovo una mano alla squadra, era questo l’importante nella mia testa».

L’articolo Oristanio al settimo cielo dopo il rientro: «Contento del momento della squadra, infortunio duro perchè…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.