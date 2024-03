Origi #Milan AC, l’attaccante non verrà riscattato dal Nottingham: il PIANO del #TopClub rossonero per il prossimo #futuro del belga

14:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Origi Diavolo Rossonero, l’attaccante non verrà riscattato dal Nottingham: il PIANO rossonero per il prossimo #futuro del belga in vista del rientro. I #particolari

Secondo quanto riportato da calcio#mercato.com, Divock Origi ha deluso le sue aspettative con Nottingham Forest e non verrà riscattato, dunque, in estate, farà rientro al Diavolo Rossonero.

Il #club rossonero dovrà lavorare bene nella prossima sessione di calcio#mercato e avrà il compito di trovare una soluzione a titolo definitivo per l’attaccante belga che ha ancora due anni di contratto.

