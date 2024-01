Origi AC Milan: trattativa in corso con i Los Angeles Fc, cosa serve per chiudere

Origi ha deluso al Nottingham e tornerà in orbita calciomercato Milan. I rossoneri lavorano alla cessione al Los Angeles FC

Origi è destinato ancora una volta a legare il suo futuro al calciomercato Milan. L’attaccante ha deluso al Nottingham e tornerà in rossonero, anche se solo di passaggio.

I rossoneri infatti come riportato da Daniele Longo sono in trattativa con i Los Angeles Fc per Origi: prestito con diritto di riscatto, si tratta sulle cifre dell’operazione.

The post Origi Milan: trattativa in corso con i Los Angeles Fc, cosa serve per chiudere appeared first on Milan News 24.