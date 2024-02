Ordine: «Scudetto? Juve come una 500 che concorre in Formula 1» #Intervista

Pubblicità

Franco Ordine ha usato un forte paragone per analizzare la lotta scudetto che vedrebbe coinvolta anche la Juventus

Franco Ordine ha usato ai microfoni di Mediaset un paragone forte per analizzare la lotta scudetto tra Inter e Juventus.

LE PAROLE – «Sapevamo da tempo che la cifra tecnica della Juventus è nettamente inferiore a quella dell’Inter perché il primo ricambio in difesa è Rugani, quello a centrocampo è Miretti e in attacco Milik. Quindi non dobbiamo assolutamente meravigliarci, è come una 500 che concorre in Formula Uno»

