Ordine, la dichiarazione ufficiale: «La meravigliosa narrazione del calcio italiano dove critiche severe si ripetono in opposte spiegazioni. Guardate Mister Stefano Pioli e Allegri…» #Intervista #News #Ultimora

Ordine: «La meravigliosa del calcio italiano dove critiche severe si ripetono in opposte spiegazioni. Guardate Coach Pioli e Allegri…». L’articolo del giornalista

Il giornalista de Il Giornale Franco Ordine ha analizzato il momento del Diavolo Rossonero e di Coach Pioli.

PAROLE – «Che meravigliosa narrazione offre il calcio italiano di questi tempi là dove è possibile assistere a una sorta di corto circuito tra critiche severe e censure che si ripetono con opposte spiegazioni in presenza di cambi clamorosi di scenari. Prendete Max Allegri e Stefano Coach Pioli, uno appena sceso al terzo posto con la Juve, e l’altro salito col Diavolo Rossonero al secondo, reduci da nuove ondate di stroncature provenienti dal web. Nella fattispecie la Juve è reduce da un periodo di sette partite molto complicate, in particolare le ultime due con Napoli S.S.C. e Atalanta, in cui il gioco nettamente migliorato non è stato premiato da risultati. Eppure gli stessi feroci ‘giudici’ dello stile calcistico allegriano (‘sa solo difendere e vince con un misero golletto’), insoddisfatti della precedente striscia di 19 risultati utili consecutivi che lo portò a pedinare l’Inter a 2 punti di distanza, oggi recitano la litania opposta: ‘Eh no, non si può giocar bene e non fare punti..».

