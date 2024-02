Ordine: «Gol di SuperAcerbi VS la Roma? È stato abolito il fuorigioco» #NEWS #Intervista

Pubblicità

Il noto giornalista Franco Ordine ha riaperto la polemica sul gol realizzato da Francesco Acerbi nella partita tra Roma e Inter

Franco Ordine è tornato a parlare della contestata rete realizzata da Acerbi nell’ultimo Roma-Inter a Radio 24.

LE PAROLE – «Qui non è in discussione il primato dell’Inter, che vincerà questo campionato con 27 punti di vantaggio sulla seconda ma è in discussione il principio cardine del regolamento. Se nemmeno quando vengo attaccato al portiere, io e il portiere solo, passo in fuorigioco vuol dire che il fuorigioco è stato abolito. Mi riferisco al gol di Acerbi con Thuram vicino a Rui Patricio».

L’articolo Ordine: «Gol di Acerbi contro la Roma? È stato abolito il fuorigioco» proviene da Inter News 24.