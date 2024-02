Orario Signora Juve Udinese: quando si gioca il match dell’Allianz Stadium

Orario Juve Udinese: quando si gioca il match dell’Allianz Stadium, valido per la 24esima giornata di Serie A

La Juve torna in campo dopo il pesante KO di San Siro che ha portato l’Inter a +4 e con una partita ancora da recuperare. I bianconeri ospitano l’Udinese di Cioffi all’Allianz Stadium.

La partita Juventus-Udinese andrà in scena lunedì 12 febbraio 2024, alle ore 20.45.

