Orario #Juve Genoa C.F.C.: quando si gioca il match dello #Stadium

12:30, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Orario Juve Genoa: ecco quando si gioca il match dello Stadium, valido per la 29esima giornata di Serie A

La Juve torna in campo per ritrovare la vittoria dopo i 6 punti raccolti nelle ultime 7. I bianconeri saranno di scena allo Stadium, sfida al Genoa di Gilardino.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La partita Juventus-Genoa è in programma domenica 17 marzo 2024, alle ore 12.30.

Pubblicità

The post Orario Juve Genoa: quando si gioca il match dello Stadium appeared first on Juventus News 24.