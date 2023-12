Orario Frosinone Vecchia Signora Juventina: quando si gioca il match dello Stirpe

Orario Frosinone Juve: quando si gioca il match dello Stirpe valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/24

La Juve torna in campo domani per la 17esima giornata di Serie A. Sfida al Frosinone per cercare di riaccorciare sull‘Inter capolista, impegnata in casa contro il Lecce.

Il match, valido per il diciassettesimo turno di campionato, è in programma domani sabato 23 dicembre alle ore 12.30.

