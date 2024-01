Opta, due bianconeri nella top 11 di Serie A del girone di andata

L’account ufficiale di Opta, che si occupa delle statistiche di giocatori e squadre ha stilato la top 11 del girone di andata: ci sono anche due bianconeri

L’account di Opta Paolo su X ha reso nota la formazione dei migliori 11 calciatori del girone di andata di Serie A. I giocatori della Juventus sono due difensori: Bremer e Danilo ma non finisce qui. Infatti in questa top undici troviamo anche Matias Soulè e Arthur, entrambi in prestito al Frosinone e alla Fiorentina.

XI – Qui la Top XI del girone d’andata della Serie A 2023/24 basata sui dati Opta. Esplosiva.#SerieA #OptaTopXI pic.twitter.com/0h5RxRwbQG — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 9, 2024

