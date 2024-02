Open VAR cambia: ecco quando si sentiranno gli audio degli episodi arbitrali

La trasmissione “Open Var” dedicata agli audio di alcuni episodi arbitrali subisce una modifica importante. Ecco il comunicato Aia

L’Aia, tramite una nota ufficiale, ha comunicato come cambierà la trasmissione “Open Var”, in cui si sentono gli audio degli episodi più importanti delle partite di Serie A.

COMUNICATO – «Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche europee, e aver catalizzato l’attenzione del pubblico dei tifosi durante il girone di andata di Serie A TIM, lo spazio formativo e informativo FIGC-AIA dedicato al mondo arbitrale all’interno del format esclusivo OPEN VAR di DAZN andrà on-air con una novità: a partire dalla 25ª giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera. In linea con la progettualità prevista già ad inizio stagione, che ha permesso di approfondire le decisioni arbitrali della settimana precedente, con il girone di ritorno la partnership siglata tra FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora nella seconda fase, andando a rafforzare ulteriormente l’obiettivo editoriale con cui è nata: diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza. A partire da Torino-Lecce di questa sera, le valutazioni arbitrali relative a quanto di più interessante è stato raccolto sul campo durante la giornata di campionato che si sta ancora disputando, inclusa l’analisi di eventuali episodi relativi alla partita delle 18 di domenica, verranno approfondite – attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini – e analizzate live in esclusiva su DAZN durante il programma Sunday Night Square, insieme ad un rappresentante AIA presente in studio e alla Squad di DAZN. FIGC, AIA e DAZN, in collaborazione con la Lega Serie A, vanno così a consolidare la partnership formativa e informativa avviata nel 2023 con un unico obiettivo: rendere l’esperienza del pubblico sempre più coinvolgente, favorendo al tempo stesso una rinnovata cultura sportiva e una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali».

