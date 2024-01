Oosterwolde AC Milan, tre strade per il futuro del centrale. Le NOVITA’ sull’interesse del club rossonero

Oosterwolde Milan, tre strade per il futuro del difensore. Le NOVITA’ sull’interesse del club rossonero per il calciatore del Fenerbahce

Jose Blakborn, agente di un possibile obiettivo del mercato Milan, ovvero, Jayden Oosterwolde, ha illustrato le strade per il futuro del difensore del Fenerbahce.

Le strade sono tre e sono le seguenti: una pista spagnola, una inglese oltre a quella di restare nel club turco. Inoltre, ci sono stati alcuni contatti con il club rossonero, anche se al momento non c’è un interesse specifico vivo del Milan.

